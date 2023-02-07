قيس سعيد يؤكد ضرورة التصدى لمن يسعى إلى اختلاق الأزمات وبث الفتن

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد على ضرورة التصدّى لكلّ من لا يزال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن والإشاعات.. مشدّدا على أن المسؤولية اليوم والواجب المقدّس تتمثل فى الاستجابة لمطالب التونسيين وأنه لا يمكن لأى مسؤول أن يُخيّب آماله.





جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيّد مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم الثلاثاء. كما أكد على ضرورة توجيه المساعدات إلى كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر. كما تناول اللقاء عددا من المشروعات التى يتم العمل على إنجازها، ومن بينها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة.

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