العالم اليوم - واشنطن توافق على صفقة صواريخ هيمارس لبولندا بقيمة 10 مليارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 11:22 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على بيع 18 راجمة صواريخ دقيقة من طراز هيمارس بقيمة 10 مليارات دولار وذخيرة ومعدات أخرى لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والمحاذية لأوكرانيا.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان "عملية البيع المقترحة ستحسّن أهداف بولندا العسكرية المتمثلة في تحديث القدرة مع زيادة تعزيز التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

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