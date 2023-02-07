«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 4544 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، ببلوغ ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 4544 قتيل، والمصابين 26725 مصابا، كما بلغت الهزات الارتدادية أكثر من 400 هزة منذ الأمس، وذلك نقلا عن إدارة الكوارث التركية.





وأكد مسؤول إقليمى لليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "عمار عمار"، أن زلزال تركيا وسوريا تسبب فى قتل آلاف الأطفال. وأضاف عمار، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الظروف الجوية الصعبة تعقد مهمة إنقاذ الأطفال والأهالى، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية بسبب الزلزال كبيرة، مؤكدًا على ضرورة توفر مساندة دولية. وأشار إلى أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الزلزال القوى، الذى أودى بحياة الآلاف هناك وفى جنوب تركيا. وأوضح أن تركيا لديها قدرة قوية على التعامل مع الأزمة لكن الاحتياجات الأساسية التى لن تُلبى على المدى القريب والمتوسط ستكون فى سوريا التى تعانى بالفعل من أزمة إنسانية منذ سنوات، بسبب الحرب الأهلية وتفشى الكوليرا.

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