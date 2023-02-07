العالم اليوم - اللاعب "النبيل".. يغيب عن قمة البوندسليغا لإنقاذ حياة شخص

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:20 مساءً - بينما يغيب لاعبون عن مباريات كرة القدم للإصابة، أو لقضاء فترة راحة والاحتفال بمناسبة ما، سيغيب نجم نادي ريد بول لايبزغ الألماني عن قمة الدوري السبت، لسبب إنساني، قد يؤدي لإنقاذ حياة شخص.

وقال نادي لايبزغ الثلاثاء، إن ويلي أوربان سيصبح متبرعا بالخلايا الجذعية لمريض بسرطان الدم، سيتم إجراء عملية جراحية له الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يغيب أوربان عن مباراة يوم السبت في الدوري الألماني ضد يونيون برلين صاحب المركز الثاني.

وكان المدافع المجري البالغ من العمر 30 عاما قد وضع نفسه في السجل الوطني الألماني للمتبرعين بنخاع العظام على مدار السنوات الست الماضية، ومؤخرا، تم اكتشاف أنه مطابق لمريض بسرطان الدم.

وقال النادي في بيان: "يمكنه الآن منح إنسان آخر فرصة ثانية للحياة".

وسيخضع أوربان، الذي غاب عن التدريب منذ الأحد، لحقن خاصة، من أجل عملية الخلايا الجذعية يوم الأربعاء.

وقال لايبزيغ إنه لم يتضح ما إذا كان سيشارك في مباراة الدوري ضد برلين.

وقال أوربان: "أردت بلا شك التبرع بأسرع ما يمكن.. أتيحت لي الفرصة لإنقاذ حياة شخص آخر بجهد ضئيل للغاية. لم يكن هناك مجال للتفكير. آمل أن يساعد تبرعي المتلقي على التعافي من مرضه".

وأضاف: "قد أغيب بالطبع عن مباراة برلين ولكن حتى مع طموحاتي الرياضية فإن كرة القدم لها أهمية ثانوية".