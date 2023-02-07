العالم اليوم - وزيران تركيان يكشفان جهود "الساعات العصيبة"

انتم الان تتابعون خبر وزيران تركيان يكشفان جهود "الساعات العصيبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:20 مساءً - خرج وزيرا الصحة والدفاع في تركيا، ليدليا بتصريحات مهمة، جاءت بعد ساعات عصيبة مرت بها البلاد بعد الزلزال الدامي الذي قتل الآلاف.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أشارت إلى ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا.

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أشار إلى أن بلاده أنشأت جسرا جويا مع المنطقة المنكوبة، واستخدمت كل الوسائل اللوجستية لنقل المساعدات.

ومن ناحيته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده أنشأت 218 مستشفى ميداني، وسخرت الطائرات والمروحيات لنقل الجرحى.

وقال وزير الدفاع التركي: "بدأنا عمليات إيصال الوقود للأشخاص والمؤسسات في المناطق المنكوبة".

ومن جهة أخرى، أكد أكار أن القوات البرية بذلت جهودا كبيرة لإخماد النيران التي شبت في ميناء إسكندرون.

وبالرغم من الجهود الحثيثة، لا تزال النيران مشتعلة في عشرات حاويات الشحن، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في مرفأ مدينة إسكندرون الساحلية جنوبي تركيا، على ما أظهرت مشاهد تلفزيون محلي.