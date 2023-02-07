زلزال تركيا وسوريا.. عدد القتلى يتجاوز 6 آلاف وأردوغان يعلن حالة الطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 09:29 مساءً - تخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 6 آلاف قتيل و30 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 4544 شخصا والجرحى 26 ألفا و725، وفقا أحدث إحصاء أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وقالت إدارة الكوارث في بيان أن تأثير الزلزال في تركيا وصل إلى مساحة تبلغ 110 كيلومترات مربعة، مشيرا إلى حدوث 422 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء البستان بولاية كهرمان مرعش.

ولفت البيان إلى مشاركة 59 ألفا و971 شخصا في جهود البحث والإنقاذ، بينهم 3251 قدموا من 65 دولة، مؤكدا إرسال 4 آلاف و764 مركبة (آليات ثقيلة وشاحنات، ورافعات) للمناطق التي ضربتها الزلازل، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1782 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

في السياق قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنها سجلت مساء اليوم الثلاثاء هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوب تركيا.

في حين قالت الأمم المتحدة إن الطريق إلى معبر باب الهوى تضرر بفعل الزلزال ما أعاق مؤقتا قدرتنا على إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.

وكان رائد الصالح مدير الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية قال اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة لم تتواصل معهم لتقييم الوضع ومعرفة احتياجاتهم رغم الوضع الكارثي في مناطق الشمال السوري بعد الزلزال.