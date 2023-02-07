القاهرة الإخبارية.. أمين حركة العدل والمساواة بالسودان: سنشكل حكومة مدنية

جدة - نرمين السيد - قال سليمان صندل، الأمين السياسى لحركة العدل والمساواة فى السودان، إن القوى الموجودة فى مصر للتوقيع على وثيقة التوافق السياسى فى الحوار السودانى - السودانى لم ترفض الجلوس مع المجلس المركزى للحرية والتغيير، بل هو الذى رفض الحوار منذ البداية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف صندل خلال وقائع المؤتمر الصحفى للتوقيع على وثيقة التوافق السياسى بين القوى السياسية المشاركة بالقاهرة، ردًا على سؤال مفاده "إلى أى مدى يمكن للقوى السياسية المشاركة فى ورشة العمل القبول بالتواصل مع المجلس المركزى للحرية والتغيير.. وهل لديكم شروط مسبقة لذلك؟"، وجاء جوابه: "الشعب السودانى سوف يهزم كل إقصائى، وسيقف مع الحوار وسنستمر للحوار وفى نهاية المطاف سنشكل كتلة سياسية كبيرة وحكومة مدنية انتقالية".

مشيرًا إلى أن الحديث عن رفض القوى الحاضرة فى مصر الجلوس مع المجلس المركزى للحرية والتغيير أمر ليس له أساس من الصحة.

وأوضح الأمين السياسى لحركة العدل والمساواة، أنه من المهم تاريخيًا إثبات انسحاب المجلس المركزى للحرية والتغيير بعد الآلية الثلاثية التى تعد بداية للحوار فى السودان، إذ فوجئ الجميع بانسحابه من الحوار وترك القوى السياسية.

كما ذكر أنهم بعد ذلك رفضوا شعارات محددة ترددت بعد 25 أكتوبر وهى، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، ولكن القوى المنعقدة ظلت تتحدث عن ضرورة الحوار لحل كل المشكلات.

وأكد صندل أن المجلس المركزى للحرية والتغيير ذهب سرًا إلى المجلس العسكرى وفاوضوه سرًا ووقعوا على وثائق سرية بدلًا أن يكون الحوار مفتوحًا أمام الشعب السودانى بأكمله.