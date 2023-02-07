العالم اليوم - خطوات ستساعدك على حرق السعرات الحرارية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:26 مساءً - تشير الدراسات إلى أن هناك الكثير من الطرق لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على اللياقة البدنية دون ممارسة الكثير من الجهد بالتمارين الرياضية.

وفيما يلي أهم الطرق التي ستساعدك على التخلص من الوزن من دون جهد مضاعف: الحمام البارد وجد الباحثون دليلا على أن التعرض لدرجات الحرارة الباردة، يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك.

الاستحمام البارد لمدة 15 دقيقة يمكن أن يحرق ما يصل إلى 62 سعرة حرارية. تنظيف البيت قليلون منا يستمتعون بالأعمال المنزلية، لكن التنظيف بالمكنسة الكهربائية مثلا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على لياقتك. تناول الكرفس لطالما اعتبر الكرفس من الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، وأظهرت الدراسات أنه يتم حرق 72 سعرة حرارية أثناء تناول الكرفس الصلب و 112 سعرة حرارية شرب الكرفس السائل. الذهاب للتسوق سيؤدي دفع عربة التسوق إلى حرق 243 سعرة حرارية في الساعة.

القيام بالمشي البسيط لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقوية العضلات وتعزيز وظيفة المناعة. مضغ العلكة تشير الأبحاث إلى أن مضغ العلكة يخفف من تناول الطعام بين الوجبات.

مضغ العلكة يعزز الشعور بالامتلاء، وبالتالي يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها.

وجدت دراسة أجريت على 30 شابا أن مضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد كل وجبة يزيد من معدل الأيض، حتى خلال الليل.

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