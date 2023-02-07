العالم اليوم - فرح رغم المأساة.. إنقاذ عائلة سورية كاملة من تحت الركام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:26 مساءً - لا تتوقف عدسات الكاميرا عن رصد مشاهد عمليات الإنقاذ التي تشهدها تركيا وسوريا.

وعكس مقطع فيديو حالة من الفرح عمت جماهير المحتشدين، عند إنقاذ عائلة سورية كاملة علقت تحت الركام لأكثر من 35 ساعة متواصلة. وتواجه فرق الإنقاذ في سوريا صعوبات بالغة أثناء عملها، لاسيما مع الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2082. فيما أصيب نحو 2000 شخص على الأقل، وتضررت نتيجة الزلزال 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

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