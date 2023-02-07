العالم اليوم - الأرقام ترتفع.. زلزال شرق المتوسط يحصد مزيدا من الضحايا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:26 مساءً - تتزايد أعداد ضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وسط تواصل أعمال الإنقاذ حتى اللحظة.

فيما يلي حصلية الضحايا غير النهائية في كلا البلدين: بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 2082.

أصيب نحو 2000 شخص على الأقل، وتضررت نتيجة الزلزال 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب سوريا.

ذكر المرصد السوري أن أكثر من 1620 شخصا قتلوا من جراء الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا، وحذرت مصادر في الشمال السوري، من أن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض.

في تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 4544 قتيلا و26 ألفا و725 جريحا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون.

وتسبب الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.

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