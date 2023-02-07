العالم اليوم - بالفيديو.. كارثة ميناء إسكندرون مستمرة وهذه الحلول البديلة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. كارثة ميناء إسكندرون مستمرة وهذه الحلول البديلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:26 مساءً - لا تزال النيران مشتعلة في عشرات حاويات الشحن، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في مرفأ مدينة إسكندرون الساحلية جنوبي تركيا، على ما أظهرت مشاهد تلفزيون محلي.

ويستعر الحريق في ميناء إسكندرون الدولي منذ الساعة الخامسة بعد ظهر الإثنين عندما انقلبت إحدى الحاويات جراء الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات، بحسب صحيفة حرييت.

وأظهرت مشاهد بثتها قناة "إن تي في" المحلية سحبا من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من الحاويات، وأظهرت مشاهد أخرى محاولات لإخماد الحريق ليل الإثنين لكنها لم تنجح.

وتبدو في مشاهد أخرى سحابة من الدخان على شكل زوبعة عنيفة ومئات الحاويات الملونة المنقلبة، وأرسلت السلطات التركية سفينة تابعة لخفر السواحل لإخماد الحريق في محافظة هاتاي.

ومن جهتها، قالت شركة الشحن العالمية الكبرى "إيه.بي مولر ميرسك" إن ميناء إسكندرون التركي أصيب بأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وإن كل العمليات في الميناء متوقفة حتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة في تقرير أنه لم يتضح بعد متى سيعود العمل إلى طبيعته في الميناء.

وأضافت "نظرا للوضع في إسكندرون، سنحتاج إلى تغيير وجهة جميع الحجوزات المتجهة للميناء أو الموجودة بالفعل في المياه.. نخطط حاليا لتحويل الحاويات إلى مراكز قريبة وفقا للجدوى التشغيلية أو إبقائها في مواني شحن مؤقتة ومن بينها ميناء مرسين (في تركيا) وبورسعيد (في مصر)".

وضرب زلزال بلغت شدته 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر الاثنين، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 500 وإصابة المئات بعد انهيار مبان في أنحاء المنطقة، فيما بدأ البحث عن ناجين وسط الأنقاض.