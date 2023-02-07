الصحة العالمية: 300 مليون دولار لمراقبة الأمراض والإنذار المبكر بالدول النامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 07:31 مساءً - قال دكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن صندوق مكافحة الأوبئة يمتلك حاليًا 300 مليون دولار؛ لدعم البلدان في تعزيز مراقبة الأمراض والإنذار المُبكر، وأنظمة المختبرات، وقدرات القوى العاملة الصحية.

إذ وافق مجلس إدارة صندوق مكافحة الأوبئة على تمويل يقدر بنحو 300 مليون دولار كمرحلة أولى من التمويل؛ لمساعدة البلدان النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل والاستجابة لها، ودعا الصندوق أيضًا البلدان المُؤهلة والجهات المُنفذة المُهتمة، بتقديم طلبات للمشاريع المحتملة التي سيتم دعمها من خلال هذا التمويل الأولي، وفق القاهرة الأخبارية .

ووفق الصندوق ستُعطي المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الجولة الأولى من التمويل الأولوية لتعزيز المراقبة الشاملة للأمراض والإنذار المبكر، وأنظمة المختبرات، وقدرات الموارد البشرية في مجال الصحة العامة، وهذا يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية والأطر القانونية الأخرى المعتمدة دوليًا، ويتوافق مع نهج الصحة الواحدة.