القاهرة الإخبارية.. مبارك أردول: إقرار تشكيل حكومة سودانية من 25 وزيرا

وأضاف "أردول"، خلال المؤتمر الصحفى، بشأن انتهاء ورشة الحوار السودانى السودانى، أن أبرز مخرجات الروشة، هو التمسك بالوثيقة الدستورية التى صدرت فى 2019 تعديل 2020 ولأسباب أهمها أنها مازالت هى الوثيقة التى تتمتع بالشرعية التأسيسية، وكذلك انتهى دور السُلطة التأسيسية لوضع وثيقة جديدة، وليس هناك سُلطة مُفوضة الآن لوضع دستور جديد وإنما تكمن سلطتنا فى التعديل.
وأشار، الوثيقة الدستورية نرى أنها الأفضل للحقوق، ومأخوذة من وثيقة الحقوق لعام 2005 كذلك رأينا أن قرارات 25 أكتوبر لا تلغى شرعية الوثيقة الدستورية؛ لأنها وجدت مخالفة.
وتابع، حظيت الوثيقة باعتراف دولى وإقليمى وداخلى، وتم تعليق عضوية السودان فى الاتحاد الإفريقى، بناءً على مخالفة الوثيقة الدستورية، وكذلك تفويض البعثة الأممية فى السودان، جاء وفقًا للوثيقة.
وأكد أن من أبرز مخرجات الورشة فى هياكل الحكم، منها أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء، وعدد الوزراء 25 وتسمية الحكومة بحكومة وحدة وطنية، تتكون من كفاءات دون مخصصات حزبية.
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