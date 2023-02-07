زلزال تركيا.. ارتفاع منسوب مياه البحر والمياه تغمر الشوارع في هاتاي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام تركية، منذ قليل، بارتفاع منسوب مياه البحر في هاتاي، مشيرًة إلى أن المياه بدأت تغمر الشوارع على خلفية الزلازل التي ضربت البلاد منذ أمس وحتى اليوم.

من جانبها، قالت منظمة الأونروا، إن هناك 8 فلسطينيين لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في حلب بالأراضي السورية على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.

كما كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن هناك 3 بريطانيين مفقودين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الأيام الجارية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مناطق منكوبة، مبينًا أنها تتضمن 10 ولايات شرق البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، قرر الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال لمدة 3 أشهر، استنادًا إلى المادة 119 من الدستور التركي، إلى جانب تعليق التعليم في كافة أنحاء تركيا حتى 13 فبراير، وفي المناطق المتضررة من الزلزال حتى 20 فبراير.

وأوضح أردوغان أن أنقرة خصصت 5.26 مليار دولار، في المقام الأول تحت تصرف المؤسسات للمساعدات الطارئة، ولدعم متضرري الزلزال.

دعم صحي لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا

وأكد رئيس تركيا أنه تم الدفع بآلاف سيارات الإسعاف إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، و241 فريق إنقاذ طبي، وطائرتي إسعاف، و5 آلاف عامل في مجال الصحة، ويعمل حاليًا في المناطق المنكوبة 53 ألفًا و317 عنصرًا في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدًا أن العدد يتزايد من تركيا وخارجها.

وأضاف أردوغان، أنه تم إرسال 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال، موضحًا أن تركيا تواجه إحدى أكبر الكوارث في المنطقة والعالم.