الصليب الأحمر الإيطالي يجمع تبرعات لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:33 مساءً - أطلق الصليب الأحمر الإيطالي نداءًا لجمع التبرعات لصالح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق على الحدود السورية التركية فجر أمس الاثنين.

وشدّد الصليب الأحمر على أن "هناك حاجة إلى مساعدة الجميع في هذه الساعات الدراماتيكية لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال العنيف للغاية"، لذلك أطلق روزاريو فالاسترو رئيس الصليب الأحمر الإيطالي نداءًا للمساهمة في جمع التبرعات التي بدأتها جمهورية الصين الشعبية على على قنوات الويب الخاصة بها.

وأبدى الصليب الأحمر الإيطالي إستعداده لإرسال المساعدات الإنسانية والمشاركة في جهود الإغاثة الدولية في سوريا وتركيا.

وقال فالاسترو إن "جمع التبرعات والدعم الذي سيأتي لهذا النداء العاجل سيسمح لنا بتركيز أفضل على دافع الكثيرين للمساعدة. يمكن لأي شخص التبرع والمساعدة في مواجهة هذا الدمار الهائل. وتتوجه أفكارنا المستمرة إلى ضحايا ومنقذي الهلال الأحمر التركي والسوري الذين يبذلون قصارى جهدهم على الفور".

وذكر الصليب الأحمر الإيطالي أنه منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد أول صدمة مدمرة مع مركزها في قهرمان مرعش في محافظة غازي عنتاب في تركيا، قام الصليب الأحمر التركي بترتيب إرسال الخيام والمواد الطبية والطعام والمستلزمات الأولية، لافتا إلى أن هذه ساعات درامية لا تساعد فيها درجات الحرارة الباردة والقاسية جهود الإغاثة.

يتدخل الهلال الأحمر السوري مع مشغلين ومتطوعين منذ الليلة الماضية لمساعدة الجرحى في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس ومحاولة إعادة أكبر عدد من الأشخاص المحاصرين خلال إنهيار المنازل إلى بر الأمان.

وتنشط فرق الهلال الأحمر التركي في عشر محافظات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وهي أكثر المناطق تضررا من الزلزال.