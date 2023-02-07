عاجل.. مؤتمر صحفى بعد انتهاء ورشة الحوار السودانى بالقاهرة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ونص البيان الختامى، للحوار السودانى على أنه تم بحث قضايا شباب الثورة وضرورة مشاركتهم فى الحكم.
وانطلقت، الخميس الماضى 2 فبراير أعمال ورشة العمل بين القوى السياسية السودانية فى القاهرة.
وكانت الورشة تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع"، وتعقد وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة.
وكان القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالسودان المستشار تامر منير، قد أكد أن هناك توافق كبير بين القوى السياسية والمدنية على المشاركة فى ورشة القاهرة، مشيراً إلى أن كافة القوى السياسية السودانية ستشارك فى الورشة عدا المجلس المركزى للحرية والتغيير الذى اعتذر عن المشاركة.
وقال إن الورشة ستنطلق فى الأول من فبراير وحتى الثامن منه بمشاركة اكثر من 70 شخصاً من مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
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