عاجل.. توقيع وثيقة التوافق بين القوى المشاركة فى الحوار السودانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وقعت القوى المشاركة فى الحوار السودانى- السودانى بالقاهرة وثيقة التوافق السياسى، مساء اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - وقعت القوى المشاركة فى الحوار السودانى- السودانى بالقاهرة وثيقة التوافق السياسى، مساء اليوم الثلاثاء. وعقدت القوى المشاركة فى الحوار، مؤتمرا صحفيا نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك عقب انتهاء ورشة الحوار السودانى- السودانى بالقاهرة.

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