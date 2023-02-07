بريطانيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها جراء زلزال تركيا

جدة - نرمين السيد - وتابع كليفرلى - فى تصريحات أمام مجلس العموم البريطانى: "نعلم منذ صباح اليوم بفقدان ثلاثة مواطنين بريطانيين"، مضيفًا أن قسم التجاوب مع الأزمات بالوزارة يعمل لتقديم الدعم إلى 35 بريطانيًا على الأقل تضرروا بشكل مباشر جراء الزلزال"، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.
وأضاف: "وفق تقييمنا، تظل احتمالية وقوع ضحايا بأعداد كبيرة بين البريطانيين منخفضة"، ولم يعلن الوزير البريطانى عن هويات المفقودين.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وأثر بشكل قوى على الأنحاء فى شمال سوريا، ما أسفر عن مصرع قرابة خمسة آلاف شخص فى البلدين بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.
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