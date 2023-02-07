العالم اليوم - تحت الأرض.. إيران تكشف عن خطوة عسكرية "مهمة"

انتم الان تتابعون خبر تحت الأرض.. إيران تكشف عن خطوة عسكرية "مهمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:22 مساءً - كشفت إيران، الثلاثاء، النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض لسلاح الجو تحمل اسم "عقاب 44"، وهي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة.

وأوضحت وكالة إيران للأنباء أن قاعدة "عقاب 44" قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة. ولم يشر التقرير إلى موقع القاعدة.

ووصف التقرير قاعدة "عقاب 44" بأنها واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، مشيرا إلى أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وفي مايو قدم الجيش الإيراني تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض توجد بها طائرات مسيرة.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري للتلفزيون الرسمي "أي هجوم على إيران من أعدائنا، سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44".