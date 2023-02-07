العالم اليوم - على مسافة قريبة من الأرض.. اكتشاف كوكب بمواصفات "الحياة"

انتم الان تتابعون خبر على مسافة قريبة من الأرض.. اكتشاف كوكب بمواصفات "الحياة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:22 مساءً - قال علماء فلك، مؤخرا، إنهم اكتشفوا كوكبا شبيها بالأرض التي نعيش فوقها، وسط توقعات بأن يكون على بعد 31 سنة ضوئية فقط منا، أي على مسافة قريبة، وربما يكون أيضا قابلا للحياة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء أطلقوا اسم "Wolf 1069 b" على الكوكب المكتشف، قائلين إن حجمه قريب من حجم الأرض، كما أنه يدور حول نجمه، وفق مسافة من شأنها أن تسمح بوجود ماء سائل.

ويرجح العلماء أن هذا الكوكب الذي يوجد خارج المجموعة الشمسية له غلاف جوي ومجال مغناطيسي، كما قد يتناوب فيه الليل والنهار أيضا.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد مسار بحث طويل لعدد من العلماء والأكاديميين المرموقين في معهد "ماكس بلانكس" لعلم الفلك في ألمانيا.

ويعد هذا الكوكب واحدا من بين كواكب مماثلة تقريبا للأرض، لكن العلماء يوضحون أننا ما زلنا في حاجة إلى 10 سنوات تقريبا حتى نتمكن من إلقاء نظرة قريبة وأكثر دقة على ما جرى اكتشافه.

ويحتاج الاستكشاف المعمق لهذا الكوكب الواقع خارج المجموعة الشمسية إلى تلسكوب كبير للغاية، يجري تطويره حاليا في شيلي من أجل تعويض المرصد الأوروبي الجنوبي.

وعندما يصبح هذا التلسكوب الضخم جاهزا، فإنه سيكون أكبر بواقع 5 مرات مقارنة بالتلسكوب الذي يجري الاعتماد عليه في الوقت الحالي.

ومن مزايا التلسكوب المستقبلي أنه سيكون ذا قدرة كبيرة على استكشاف الكواكب الصغرى الشبيهة بالأرض التي نعيش فوقها، كما سيستطيع تحديد مواصفات غلافها الجوي.

وفي السنة الماضية، أوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن العلماء يعلمون حاليا بوجود نحو 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية.

لكن الكواكب التي تشبه مواصفات الأرض ما تزال قليلة للغاية، إذ لا يوجد سوى نحو 6 منها حتى الآن، في حين يراهن العلماء على اكتشاف المزيد مستقبلا.