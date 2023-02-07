العالم اليوم - أرامكو للتجارة:6 ملايين برميل مبيعات يومية من النفط ومنتجاته

انتم الان تتابعون خبر أرامكو للتجارة:6 ملايين برميل مبيعات يومية من النفط ومنتجاته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:22 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة، إبراهيم البوعينين، الثلاثاء، إن الشركة تبيع حاليا ستة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات.

وكثفت أرامكو السعودية ومنتجو نفط آخرون في الشرق الأوسط جهودهم التجارية كوسيلة لزيادة الدخل بعد انهيار أسعار النفط عام 2014.

واكتسب هؤلاء المنتجون ببطء حصة في السوق من شركات النفط الكبرى ومجموعات تجارة السلع الأساسية، مستعينين بالوصول إلى الخامات الخاصة بهم وقوتهم في قطاع التكرير للمنافسة بقوة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي في بنغالورو إن الشركة تعمل بشكل جيد للغاية وتتوسع وإنها افتتحت في الآونة الاخيرة شركة أرامكو للتجارة أميركا. وأشار إلى أنه لذلك بلغت مبيعات الشركة نحو ستة ملايين برميل يوميا (من جميع المنتجات السائلة).

وغيرت شركة موتيفا للتجارة الذراع التجارية لأرامكو في هيوستن بالولايات المتحدة اسمها إلى أرامكو للتجارة أميركا وصارت شركة فرعية مملوكة بالكامل لأرامكو للتجارة في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب اتفاقية الشراء، صارت أرامكو للتجارة أميركا المورد والمتعهد الوحيد لشركة موتيفا التي تمتلك أكبر مصفاة في أميركا الشمالية بسعة 630 ألف برميل يوميا.