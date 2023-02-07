نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية مرفأ بيروت على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد اعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.
وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "اطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".
جاء قراره إثر اتخاذ المحقق العدلي قراراً باخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.
العربية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.