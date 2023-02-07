نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية مرفأ بيروت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد اعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "اطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".