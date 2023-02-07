الاتحاد الأوروبى: زلزال تركيا وسوريا «الكارثة الأسوأ منذ عقود»

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل، إن العالم أمام أسوأ كارثة فى المنطقة منذ عقود، فى إشارة إلى الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين.





وأوضح ميجيل - فى اتصال هاتفى مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء - أن 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى أرسلوا فرق إنقاذ ومعدات طبية فضلا عن مساعدات عاجلة وإقامة مستشفيات ميدانية إلى سوريا وتركيا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى أرسل 27 فرقة مكونة من رجال الأطفال ومتخصصين ومهندسين من أجل حماية المدنيين، لافتا إلى أنه من خلال المفوضية الأوروبية يتم التنسيق لتوزيع المساعدات من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد.

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