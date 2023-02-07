سوريا تخصص 50 مليار ليرة لتمويل عمليات معالجة آثار الزلزال

جدة - نرمين السيد - وكان مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، قد أعلن ارتفاع عدد القتلى فى الزلزال الذى ضرب العديد من المناطق فى شمال غربى سوريا إلى 1621 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع فى الوقت الذى مازالت فيه عمليات البحث مستمرة فى القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذى وصفه بـ"المدمر".

وأشار المرصد السورى إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا فى الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين فى أسرع وقت فى ظل سوء الأحوال الجوية.