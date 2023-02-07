إستونيا تستدعى سفيرها لدى روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى نهاية شهر يناير الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن روسيا، ردا على تخفيض كبير فى عدد موظفى سفارتها فى تالين، وكذلك وسط انهيار نظام العلاقات بالكامل مع موسكو، خفضت العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا.
وصدرت أوامر للسفير الإستونى بمغادرة روسيا بحلول 7 فبراير، ولا تنوى إستونيا إغلاق سفارتها فى موسكو.
وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لم تسمها، غادر ليدر مقر إقامته فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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