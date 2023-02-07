تركيا تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة التركية، إننا نخطط لفتح الفنادق فى منطقة أنطاليا للمتضررين من الزلزال، معلنة 10 مدن متضررة من الزلزال منطقة "كوارث".
وتابعت بأن 70 دولة عرضت المساعدة فى البحث والإنقاذ بعد الزلزال، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان وزير التطوير العمرانى فى تركيا مراد كوروم، قد أعلن أن التقديرات الحكومية تشير إلى تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال الذى ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.
وتابع الوزير- بأن جهود الإنقاذ لا زالت مستمرة، موضحا أنه يجرى العمل على إعادة فتح الطرق التى أغلقت وذلك لتيسير أعمال الإنقاذ وتوصيل المياه إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن.
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