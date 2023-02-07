ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 3549 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير التطوير العمرانى فى تركيا مراد كوروم، قد أعلن أن التقديرات الحكومية تشير إلى تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال الذى ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.
وتابع الوزير- بأن جهود الإنقاذ لا زالت مستمرة، موضحا أنه يجرى العمل على إعادة فتح الطرق التى أغلقت وذلك لتيسير أعمال الإنقاذ وتوصيل المياه إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن.
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