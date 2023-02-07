بايدن يوجه بتقديم مساعدات للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الإقليمية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وجه بمساعدات لمتضررى الزلزال، مضيفة أنه تم إرسال فرقا أمريكية متخصصة للمساعدة.
وتابعت: "إننا سنقدم كل خبراتنا لدعم متضررى الزلزال، ونقف إلى جانب تركيا وسوريا بكل قدراتنا".
وأضافت أن موقفنا من سوريا لا يؤثر على المساعدات، بحسب القناة الإخبارية.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت أن "عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا قد يصل لـ 23 مليون شخص".
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