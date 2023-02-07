بعد زلزال سوريا.. وصول طائرة مساعدات جزائرية إلى مطار حلب

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الرحلة الجزائرية العقيد مجاهد جاد - فى تصريح، وفقا لوكالة الأنباء السورية - إن الطائرة تحمل فريقاً للإنقاذ، ومساعدات إنسانية مرسلة من الجزائر إلى سوريا، متمنياً أن تخرج الدولة السورية من هذه المحنة قريباً، ومقدماً التعازى لذوى الضحايا إثر هذه الفاجعة.

بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية فى الهلال الأحمر الجزائرى لإدارة الكوارث رشيد البوطالبى، أن الشعب الجزائرى والهلال يقف دائماً إلى جانب الجميع لتلبية احتياجاتهم، واليوم قدمنا المساعدة للشعب السورى الذى تربطنا معه علاقات أخوية تاريخية.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذى المختص بمجلس محافظة حلب الدكتور عبد القادر دواليبى، أن الطائرة تضم كوادر إغاثية من الدفاع المدنى الجزائرى مع كامل معداتهم لتقديم المساعدة لوحدات الدفاع المدنى التى تعمل فى المحافظة على إزالة الأنقاض وإنقاذ من تبقى من العالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى 17 طناً من المساعدات، مضيفا أن المحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات والمستلزمات لهذه البعثة والتنسيق من أجل تجهيز الأماكن لإقامتها، والقيام بدورها فى عمليات الإنقاذ.