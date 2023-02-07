المبعوث الأممى لدى ليبيا: نعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأممى لدى ليبيا، إن "السفراء أكدوا استعدادهم لدعم جهود البعثة"، مضيفا أنه سيتوجه للسودان وتشاد والنيجر لبحث التنسيق.
كما أكد العمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن مواصلة مناقشة استكمال خروج المرتزقة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يُذكر أن المبعوث الأممى لدى ليبيا، قال الجمعة الماضية، إنه يجب أن يرتقى القادة السياسيين فى ليبيا إلى تطلعات شعبهم، مشددا على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا بشكل إيجابى للوصول إلى إطار دستورى للانتخابات.
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