العالم اليوم - أنشيلوتي يتحدث عن الأهلي.. وغضب بشأن فينيسيوس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 02:22 مساءً - أشاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بخصمه المقبل، نادي الأهلي المصري، مؤكدا أن الناديين لديهما "هدف واحد"، وذلك قبل اللقاء المرتقب في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب.

وتحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة الأهلي المصري، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن النادي الأحمر يمتلك تاريخا عظيما، ولديه خبرة جيدة في هذه البطولة، ويملك الرغبة أيضا في حصد اللقب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "كأس العالم للأندية يُعتبر حدثا هاما، لابد من القيام بدورنا بشكل جيد، نحن متحمسون للغاية، لدينا عدد كبير من المشجعين نريد أن نجعلهم سعداء ولدينا الفرصة لإنهاء ما بدأناه العام الماضي بشكل جيد، وربما يكون كأس العالم للأندية دفعة لما هو قادم".

وأضاف: "الأهلي يمتلك تاريخا عظيما، فاز بالعديد من الألقاب، ولدية خبرة جيدة في مثل هذه البطولات، ومجموعة لاعبين تتمتع بالسرعة، لديهم نفس رغبتنا وهي رفع الكأس".

وعن حالة المصابين في ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "تيبو كورتوا وميليتاو وكريم بنزيمة، مدرجون في قائمة المصابين، وبقوا في مدريد لمواصلة علاجهم، وإذا كانوا بصحة جيدة سينضمون إلينا السبت المقبل".

وعن تنظيم البطولة في المغرب، قال الإيطالي المخضرم: "البطولة منظمة بشكل جيد، المرافق جيدة والعشب جيد والطقس كذلك، سنبقى هنا لمدة أسبوع ونأمل أن نتمكن من العودة حاملين اللقب".

فينيسيوس جونيور

وعن فينيسيوس جونيور، سئل أنشيلوتي بأنه أكثر لاعب يتعرض للمخالفات في الدوري الإسباني، لكن هل تعتقد أن زملاءه في الملعب يجب أن يدافعون عنه بشكل أكبر؟

ورد غاضبًا: "الآن المشكلة في فينيسيوس أمّ في زملاء في فينيسيوس؟ أمام ماذا يجب عليه الدفاع عن نفسه من الأساس؟ وأمام ماذا يجب أن يدافع عنه زملاؤه؟ لا أعرف! يبدو أن فينيسيوس المشكلة، لكن ما الواقع أن المشكلة هو ما يحدث حول فينيسيوس، نقطة".

وتابع: "إنها مشكلة في كرة القدم الإسبانية، وأنا جزء من كرة القدم الإسبانية ويجب حل هذه المشكلة. يقولون إن فينيسيوس هو المذنب، ولكنه الضحية لشيء لا أفهمه".