وزير الدفاع الروسى: أمريكا وحلفاؤها يحاولون إطالة النزاع الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إطالة النزاع الأوكرانى بأكبر قدر ممكن، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشار وزير الدفاع الروسى، إلى أن مشاركة الناتو فى أوكرانيا ستؤدى إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد. وفى تصريحات سابقة، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، إن روسيا لا تضع لنفسها أى قيود عند الرد على الهجمات ضدها، مشددًا على أن روسيا سترد بشكل سريع وصارم إذا استهدفت أراضيها من أوكرانيا. وأشار ميدفيديف، إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة بإنهاء الصراع فى أوكرانيا.

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