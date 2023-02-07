تركيا: تضرر 13.5 مليون مواطن جراء الزلزال

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التطوير العمرانى فى تركيا مراد كوروم اليوم الثلاثاء، أن التقديرات الحكومية تشير إلى تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال الذى ضرب البلاد أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.





وتابع الوزير -وذلك حسبما أورد تلفزيون "إيه نيوز" التركى- بأن جهود الإنقاذ لا زالت مستمرة، موضحا أنه يجرى العمل على إعادة فتح الطرق التى أغلقت وذلك لتيسير أعمال الإنقاذ وتوصيل المياه إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن. وأعرب الوزير -فى تصريحاته- عن ألمه الشديد جراء الأحداث، كما حث المواطنين على التحلى بالأمل إذ أنقذ ضحايا فى زلازل سابقة بعد مرور ما يقرب من 100 ساعة. وبلغت حصيلة الضحايا فى تركيا وحدها 3419 قتيلا و20 ألفا و534 مصابا، وذلك وفق إحصاءات رسمية.

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