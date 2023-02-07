المالية السورية: استنفار قطاع التأمين لحصر أضرار الزلزال

وأكدت الوزارة - فى بيان نقله "التلفزيون الرسمى السورى" اليوم الثلاثاء - استنفار قطاع التأمين بشكل فورى لحصر الأضرار المالية والجسدية، والتأكيد على الشركات بالسرعة فى صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة الداخلية السورية، أن العمل مستمر بتقديم الخبز إلى جانب مساعدات إغاثية وغذائية أخرى للأسر المتضررة من الزلزال والموجودة فى مراكز الإيواء بمحافظات اللاذقية وحلب وحماة.
وقامت التجارة الداخلية بتسيير 4 شاحنات من فرع دمشق إلى محافظتى حلب واللاذقية تحتوى على مواد غذائية ومستلزمات أساسية للمتضررين جراء الزلزال.
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