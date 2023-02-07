بايدن: إسقاط المنطاد الصينى لم يضعف علاقاتنا بـ بكين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن العلاقات بين واشنطن وبكين "لم تضعف" جراء إسقاط الولايات المتحدة لما قالت إنه "منطاد تجسس صينى"، السبت الماضى، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد بايدن للصحفيين خارج البيت الأبيض، أن رأيه كان دومًا أن المنطاد يجب أن يتم إسقاطه "فى أسرع وقت ملائم".

ولدى سؤال بشأن ما إذا كانت الحادثة قد أضعفت العلاقات الصينية الأمريكية قال بايدن: "لا، لقد أوضحنا للصين ما كنا سنقوم بفعله، وهم يتفهمون موقفنا، ونحن لن نتراجع".

وتابع: "لقد فعلنا الأمر الصحيح، والأمر لا يتعلق هنا بشأن تقوية أو إضعاف – هذا واقع"، بحسب القناة الإخبارية.

وتأتى تصريحات بايدن فى وقت قالت فيه الحكومة الصينية الإثنين، إن الولايات المتحدة "أثرت وأضرت بشدة" بالعلاقات بين البلدين بقرارها إسقاط المنطاد.