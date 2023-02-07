توقعات بتعديل مصغر فى الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقالت "رويترز"، إن التغيير المتوقع فى الحكومة البريطانية سيشمل حقائب الطاقة والتجارة ورئاسة حزب المحافظين الحاكم. وتواجه بريطانيا أزمة إضرابات واسعة منذ أسابيع، حيث يطالب العمال بتحسين أجورهم فى ظل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار الصارخ فى البلاد.

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