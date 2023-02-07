مراسل القاهرة الإخبارية: اليونان ترسل كلابا مدربة إلى تركيا لانتشال الضحايا

جدة - نرمين السيد - قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن اليونان عبرت عن حزنها العميق وقدمت التعازى للسلطات التركيةفى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب الجنوب التركى فجر أمس الإثنين، لافتًا إلى أنه أقلعت طائرة، أمس، تقل على متنها فريق مكون من 21 رجل إطفاء و5 أطباء وقوات إنقاذ وكلاب بوليسية مدربة على انتشال الضحايا من أسفل الأنقاض.





وأضاف عبد الستار بركات، خلال رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليونان لديها خبرة كبيرة وطويلة فى عمليات الإنقاذ والزلازل، وأنه وفقا لوزارة الحماية المدنية اليونانية اليوم، فإن الفريق الذى وصل بالأمس إلى تركيا باشر عمله فى عملية الإنقاذ فى المناطق المنكوبة، وفقا للإرشادات التركية. وأشار إلى أنه: بالنسبة للخلافات بين البلدين، فهناك توتر قائم بين اليونان وتركيا، ولكن ما حدث بالأمس هو كارثة كبيرة وعدد كبير من الضحايا، أجبر رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الجمهورية ووزير الخارجية بالاتصال بنظرائهم فى تركيا. وتابع: رئيس الوزراء اليونانى الذى لا يوجد تواصل بينه وبين الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، منذ 10 أشهر أجرى اتصالا بالرئيس التركى، وقال له إن القوات اليونانية تحت تصرف تركيا لإنقاذ الضحايا، وقدم له التعازى.

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