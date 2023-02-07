العالم اليوم - الناتج الصناعي الألماني يهبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر الناتج الصناعي الألماني يهبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 01:24 مساءً - قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، إن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في ديسمبر مدفوعا بتراجع الإنتاج من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1 بالمئة عن الشهر السابق، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7 بالمئة عن الشهر السابق.

وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراجع الإنتاج 6.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

ووفقا لتقديرات شركة بانثيون للأبحاث الاقتصادية، انخفض الناتج الصناعي الألماني 0.7 بالمئة في الربع الأخير من 2022. وقال مسؤول بالشركة إن الربع الأول من عام 2023 سيكون أسوأ.