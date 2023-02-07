جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الأسباب التى تجعل "تركيا بؤرة ساخنة للزلازل"، لافتًا إلى أن تركيا تعانى من زلازل متكررة، حيث شهد العام 2020 وقوع عدد هائل من الزلازل، وصل عددها إلى 33 ألف زلزال.





وطرح تقرير "القاهرة الإخبارية"، التساؤل: "لماذا تعد تركيا منطقة زلزال؟"، موضحًا أن تركيا تعانى من عدة خطوط صدع، كما أن الزلازل تستمد قوتها مما يسمى بالصفائح التكتونية، وتقع معظم أراضى تركيا على الصفيحة التكتونية الأناضولية، وبين الصفيحتين العربية والأوراسية. ومن جانبها، خصصت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى إسطنبول، أرقام هواتف للإبلاغ عن أى مواطنين مصريين متأثرين بالزلزال الذى ضرب تركيا، فجر أمس الإثنين، داعية كل من لديه معلومات أو استفسارات بالتواصل على الأرقام التالية 00902123242160 أو00905444515555. وشهدت تركيا زلزالاً مدمرًا، فجر أمس الإثنين، وأعقبه عدد من الهزات الأرضية التى شعر بها السكان، وأدت إلى خسائر واسعة فى الأرواح والمبانى، لافتًا إلى أن وزارتى الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا بؤرة ساخنة للزلازل.. «القاهرة الإخبارية» توضح الأسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.