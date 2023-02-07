زلزال تركيا وسوريا.. تسلسل زمنى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب المعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى، وقع الزلزال الساعة 4.17 على عمق نحو 17.9 كيلومتر فى منطقة بازارجيك فى محافظة كهرمان مرعش، فيما ضرب آخَر بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ولاية غازى عنتاب.

وتسبب الزلزالان الرئيسيان وما تلاهما من هزات ارتدادية ضربت العديد من المدن التركية على طول صدع شرق الأناضول الزلزالى، إلى جانب بلدان مجاورة، فى وفاة أكثر من ألف شخص، وخلفت آلاف الجرحى.

كذلك أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال جديد بقوة 5.6 درجة وسط البلاد، فيما ضرب زلزال آخر بقوة 5.7 شرق أنقرة على عمق 46 كيلومترا.