الهلال الأحمر السورى: نعانى نقصا بمعدات الإغاثة..وعدد الضحايا مرشح للارتفاع

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السورى، إننا نعانى نقصا فى معدات الإغاثة، مؤكدا أن نتائج الزلزال "كارثية" وعدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية مازال مهددا بالانهيار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا مستعدون لمساعدة المتضررين فى جميع المناطق، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 160 مركز إيواء فى حلب واللاذقية وحماة وحمص وطرطوس لمساعدة المتضررين.

كما أعلن وصول مساعدات من عدد من الدول العربية، بحسب القناة الإخبارية".