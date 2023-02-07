نائب الرئيس التركى: استخدام مطار أضنة لنقل المساعدات للمتضررين

جدة - نرمين السيد - وقال أوقطاى، فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم إيواء المتضررين فى المدارس والجامعات إثر الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد أمس، مشيرا إلى أنه تم استخدام مطار أضنة لنقل المساعدات للمتضررين.

وتابع بأنه تم فتح عدد من الطرق للمناطق المتضررة، بحسب القناة الإخبارية.

يشار إلى أن إجمالى عدد قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر أمس الإثنين، وصل إلى 3419 قتيلاً، و20534 مصابا.