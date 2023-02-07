تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا وسوريا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلق خاص بشأن مناطق تركية وسورية لا تتوفر معلومات عنها بعد الزلزال المدمر.

وأعلنت السلطات الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3 آلاف و381 شخصًا، وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألفا، كذلك ارتفع عدد ضحايا زلزال سوريا لأكثر من 1600 قتيل.