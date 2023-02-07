العالم اليوم - فاجعة الزلزال.. ماذا قدم العالم لتركيا وسوريا؟

انتم الان تتابعون خبر فاجعة الزلزال.. ماذا قدم العالم لتركيا وسوريا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:22 مساءً - أمام حجم كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، تسارعت عشرات الدول والجهات لمساعدة البلدين المنكوبين من هول ما خلفته الكارثة.

الإمارات

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم2" لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.

وقال قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اللواء الركن صالح بن مجرن العامري:

حققت الإمارات سبقا بوصول 3 طائرات عسكرية إلى تركيا، الإثنين، تقلّ فرق بحث وإنقاذ وموادا طبية.

الإمارات سبقا بوصول 3 طائرات عسكرية إلى تركيا، الإثنين، تقلّ فرق بحث وإنقاذ وموادا طبية. كنا متواجدين منذ المرحلة الأولى مع فرق البحث الدولية التي وصلت تركيا. تم تحديد منطقة سنكون مسؤولين عنها وهي كهرمان مرعش".

كهرمان مرعش". نخطط اليوم لتنفيذ 7 رحلات 2 منها للعاصمة السورية دمشق، قمنا بتشكيل فريق قيادة عمليات في مطار أضنة، وجار العمل على إنشاء فرق قيادة أخرى لتنسيق العمليات مع تركيا وسوريا.

الهند

أعلنت نيودلهي إرسال 100 فرد من الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية، وفرق كلاب مدربة، ومعدات إلى تركيا.

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان أن فرقا طبية، تتضمن أطباء مدربين ومسعفين، جاهزة للسفر أيضا.

كوريا الجنوبية

سترسل كوريا الجنوبية إلى تركيا فريق بحث وإنقاذ مكونا من 60 فردا، بالإضافة لإمدادات طبية.

الولايات المتحدة

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على "تويتر": "أصدرت توجيهات لفريقي لمواصلة مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل ما هو مطلوب للمساعدة".

بريطانيا

وصل 76 متخصصا في البحث والإنقاذ بالإضافة إلى أربعة كلاب ومعدات إنقاذ إلى تركيا مساء الاثنين.

لندن تتواصل مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم لسوريا.

إسبانيا

قالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلس إن إسبانيا سترسل طائرة عسكرية من طراز إيه.400 إلى تركيا على متنها رجال إطفاء ومعدات، بالإضافة إلى طائرة إيرباص طراز إيه330 على متنها أطقم الدفاع المدني للعمل مع المنقذين.

قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الحكومة ستبدأ تشغيل رحلات إغاثة إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

باكستان

قالت باكستان إن طائرتين من طراز سي-130 ستغادران البلاد الثلاثاء إلى تركيا وعلى متنهما مواد إغاثة و36 فردا من فرق البحث والإنقاذ.

ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن هيئة الحماية المدنية الاتحادية بألمانيا ستقدم مخيمات بها ملاجئ طوارئ ووحدات لمعالجة المياه وإنها تجهز بالفعل مؤن إغاثة تشمل مولدات كهرباء للطوارئ وخيام وأغطية بالتنسيق مع السلطات التركية.

أوكرانيا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

اليونان

قدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعازيه ودعمه لتركيا، قائلا إن بلاده تحشد مواردها وستساعدها على الفور.

العراق

سيرسل أطقم الدفاع المدني إلى تركيا وسوريا ومعها إمدادات الطوارئ والإغاثة والأغذية والوقود.

الجزائر

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقوف الجزائر إلى جانب سوريا وشعبها، ومد يد المساعدة في كل مجهود من شانه التخفيف من حدة وآثار المأساة.

كما أكد تبون وقوف الجزائر إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذه الظروف القاسية، معربا عن كامل الاستعداد للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة.

أشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد على انطلاق الفريق الأول من الحماية المدنية إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة على إثر الزلزل.

يتكون الفريق من 89 عون حماية مدنية من مختلف الرتب ومختلف التخصصات، منها القيادة و المناجمنت ، فرق الإنقاذ تحت الردوم ، الفرق السينوتقنية ، الأطباء، أعوان شبه طبيين، أخصائين نفسانيين ، والفرق المختصة للتدخلات في حوادث المواد الخطيرة، وفرق مختصة في تحلية المياه الشرب .

مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي، واستعداد مصر لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.

روسيا

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقديم مساعدة لسوريا وتركيا ضمن جهود الإنقاذ بعد الزلزال المدمر.

ذكر بوتين في رسالته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي فيبلدكم".

أضاف: نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن".

في رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري بشار الأسد أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة.