نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الخارجية القطري يجدد دعم بلاده للوصاية الهاشمية في القدس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج :- جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشَّيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير القطري ليلة أمس مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند التي تزور الدوحة حاليًا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه جرى خلال الاجتماع، استعراضُ علاقات التعاون الثنائي بين البلدَين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصةً في مجال الطاقة، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، سيما أمن المنطقة، والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في أفغانستان، وتطوُّرات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكَّدَ الجانبان خلال الاجتماع، أهمية تهيئة المناخ السياسي للقضية الفلسطينية، والعودة إلى مفاوضات هادفة تحقق حل الدولتين وَفقًا لحدود1967 وإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وجرى مناقشةُ آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث شدد الجانبان، في هذا السياق، على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية القطري يجدد دعم بلاده للوصاية الهاشمية في القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.