نائب الرئيس التركى: إعادة الكهرباء بشكل حذر للمناطق المنكوبة من الزلزال

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال أقطاى إن 6 طائرات تشارك فى عمليات الإغاثة والإنقاذ لضحايا الزلزال، موضحًا أنه تم فتح عدد من الطرق للمناطق المتضررة، لافتًا إلى استخدام مطار أضنة لنقل المساعدات للمتضررين من جراء الزلزال.
وأكد أقطاى، وصول أكثر من 3 آلاف من عناصر الإنقاذ الدولية للمساعدة فى التعامل مع أضرار الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين.
كما أشار نائب الرئيس التركى إلى إيواء المتضررين من الزلزال في المدارس والجامعات، مؤكدًا ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3419 قتيلاً وارتفاع عدد جرحى الزلزال إلى أكثر من 20 ألفا، موضحًا أن الظروف الجوية القاسية تعرقل نقل المساعدات.
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