نائب الرئيس التركى: ارتفاع قتلى الزلزال إلى 3419 شخصا.. و6 طائرات للإغاثة

جدة - نرمين السيد - قال فؤاد أقطاى، نائب الرئيس التركى، إن إجمالى عدد قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد فجر أمس الإثنين، وصل إلى 3419 قتيلاً، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال نائب الرئيس التركى إن الظروف الجوية القاسية تعرقل نقل المساعدات، لافتًا إلى أن 6 طائرات تشارك فى عمليات الإغاثة والإنقاذ لضحايا الزلزال. ومن جانبه، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلق خاص بشأن مناطق تركية وسورية لا تتوفر معلومات عنها بعد الزلزال المدمر.

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