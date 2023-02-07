سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال فى اللاذقية إلى 389 وفاة و746 إصابة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر فى محافظة اللاذقية وحدها إلى 389 وفاة و746 إصابة، وذلك فى حصيلة غير نهائية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية عن وكالة الأنباء السورية، منذ قليل.





وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شمال البلاد فجر أمس الإثنين، إلى 812 قتيلا و1449 مصابا. ومنذ قليل، أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن عدد ضحايا الزلزال فى سوريا يتجاوز 5100 قتيل، لافتًا إلى وقوع هزة ارتدادية شعر بها سكان حلب وحمص فى سوريا. كما أشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى سوريا، وعلى متنها رجال إنقاذ.

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