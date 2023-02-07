الصحة العالمية: قلقون بشأن مناطق تركية وسورية ليس لدينا معلومات منها

جدة - نرمين السيد - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنهم "قلقون بشكل خاص بشأن مناطق تركية وسورية ليس لدينا معلومات منها بعد الزلزال المدمر"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأعلنت السلطات الرسمية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 3 آلاف و381 شخصًا، وزيادة عدد الجرحى إلى أكثر من 20 ألفا. كما أعلنت وزارة الصحة السورية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شمال البلاد فجر أمس الإثنين، إلى 812 قتيلا و1449 مصابا.

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