مراسل «القاهرة الإخبارية»: عدد ضحايا الزلزال فى سوريا يتجاوز 5100 قتيل

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى سوريا، وعلى متنها رجال إنقاذ.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب شمال البلاد فجر أمس الإثنين، إلى 812 قتيلا و1449 مصابا.

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